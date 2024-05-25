В Гатчине задержали гендиректора строительной компании по делу о незаконной миграции

Полицейские задержали в Гатчине Ленобласти 52-летнего руководителя строительной компании по подозрению в организации канала незаконной легализации мигрантов.

В полиции установили, что в феврале 2023 года предприниматель зарегистрировал строительную компанию и получил на «Госуслугах» электронную подпись. Используя подпись, с декабря 2023 года по февраль 2024 года он передал в миграционную службу сведения о регистрации нескольких сотен иностранцев по адресу хостела, который существует только на бумагах. Каждый иностранец за регистрацию платил 3 тыс. руб.

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Возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Решается вопрос об избрании меры пресечения.