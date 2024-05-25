100-летний американец назвал водку одним из секретов его долголетия

100-летний ветеран Второй мировой войны Юджин Руссо раскрыл секреты своего долголетия, среди которых назвал отказ от сахара и соли и рюмку водки каждый день. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на The Atlanta Journal-Constitution.

Юджин Руссо из Нью-Йорка в первую очередь связывает свой возраст со здоровым образом жизни. Он любит готовить баклажаны, рыбу и лазанью, ест много овощей и фруктов. С 70-80 лет он перестал употребляю сахар и соль. Мужчина убежден, что витамины и лекарства не пригодятся, если есть хорошую еду.

Отмечается, что Руссо каждый день выпивает немного спиртного. Он предпочитает водку с тоником или мартини, а также немного вина на ужин. Кроме того, Руссо длительное время занимался спортом — он начал заниматься бодибилдингом еще в подростковом возрасте и перестал лишь в 70 лет.