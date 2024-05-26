Клуб обвинил «сексуально помешанную» невесту в плохой игре футболиста

Немецкий «Айнтрахт» обвинил невесту Кевина Траппа в плохой игре футболиста. Руководство клуба считает, что он не полностью сосредоточен на футболе.
По мнению «Айнтрахте», невеста вратаря, бразильская супермодель Изабель Гулар, отвлекает игрока, так как она «сексуально помешана».
Трапп и Гулар помолвлены с 2018 года, однако пока не вступили в брак. В начале их отношений, когда Трапп выступал за ПСЖ, Гулар рассказала об их сексуальной жизни, заявив, что Трапп ввел строгий запрет на секс, если его команда проигрывала.
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