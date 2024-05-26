Девочка отравилась лекарством в Тосненском районе

В полицию Тосненского района 24 мая сообщили о госпитализации 13-летней девочки. В больницу ее привезли из квартиры дома на улице Квартальной в Тельмана.

Врачи диагностировали симптомы тяжелого отравления. По предварительным данным, девочка отравилось лекарством, которое отпускается по рецепту.

По информации полиции, мать воспитывает ребенка одна. Семья ранее в поле зрения правоохранителей не попадала. Обстоятельства происшествия устанавливаются.