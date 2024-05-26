Девочка отравилась лекарством в Тосненском районе

В полицию Тосненского района 24 мая сообщили о госпитализации 13-летней девочки. В больницу ее привезли из квартиры дома на улице Квартальной в Тельмана.
Врачи диагностировали симптомы тяжелого отравления. По предварительным данным, девочка отравилось лекарством, которое отпускается по рецепту.
По информации полиции, мать воспитывает ребенка одна. Семья ранее в поле зрения правоохранителей не попадала. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, в скорую помощь позвонила 50-летняя жительница Санкт-Петербурга. Она сообщила, что обнаружила дома без сознания свою 16-летнюю дочь. Прибывшие на место...
16.05.2022 5959