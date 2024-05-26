Мать сбила свою дочь в Кировском районе

В полицию Кировского района 25 мая около 21:00 сообщили об аварии возле Кировска. По предварительным данным, 38-летняя автомобилистка за рулем иномарки во время парковки сбила свою четырехлетнюю дочь.

В результате наезда девочка получила множественные переломы. Ребенка увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Известно, что женщина в поле зрения ГИБДД за нарушения ПДД за последний год не попадала. Обстоятельства происшествия устанавливаются.