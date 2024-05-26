Школьницу из Ленобласти сбил внедорожник в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Во дворе на Кингисеппском шоссе в Красном Селе 52-летний местный житель на внедорожнике Geely Belgee X50 наехал на 8-летнюю девочку. ДТП произошло 25 мая около 19:00.

По предварительным данным, второклассница из деревни Лужского района переходила проезжую часть без сопровождения взрослых. Автомобиль двигался со стороны улицы Нарвской.

В результате ДТП девочку забрали в больницу с переломом в состоянии средней тяжести. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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17.04.2024 1103
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