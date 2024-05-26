Поселок Бугры может стать городом

Депутаты областного Законодательного Собрания предлагают изменить административный статус давно разросшегося поселка.

Законопроект предполагает изменение категории населённого пункта Бугры с «посёлок» на «город», в связи с чем, предполагается изменение статуса Бугровского сельского поселения и наделение его статусом городского поселения.

Граница муниципального образования не изменяется, административный центр сохраняется в прежнем населённом пункте – отнесённом к категории «город».

С информацией о развитии Бугровского поселения: динамика роста численности населения (в настоящее время население превышает 32 тысячи человек, а к 2027 году прогнозируется, что численность превысит 40 тысяч человек), инфраструктурная и бюджетная обеспеченность, развитие промышленных предприятий, жилищное строительство, депутатов познакомила Лира Бурак, председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

На вопросы депутатов в режиме ВКС ответили руководители Всеволожского муниципального района и Бугровского сельского поселения.

Депутата Александра Русских («Единая Россия») волновало, предусмотрены ли компенсации для тех категорий работников, на финансовом положении которых может отразиться изменение категории населенного пункта. Руководители Бугровского сельского поселения заверили, что в поселении действует объемная социальная программа, в которой будут предусмотрены необходимые выплаты.

Ивана Апостолевского (КПРФ) интересовало, что может принести для населения изменения статуса, каковы «плюсы» и «минусы» преобразований.

Депутат от «Единой России» Владимир Бодягин предложил поддержать законопроект, так как Бугры уже давно переросли статус поселка. По мнению парламентария, процесс укрупнения населенных пунктов уже необратим: поселки с каждым годом будут прирастать населением, развиваться экономически. Поэтому муниципальным образованиям нужно дать свободу выбора и свободу самостоятельного развития, ведь именно на местах лучше знают, в каком направлении развиваться.

Согласно Федеральному закону № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусматривается досрочное прекращение полномочий представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования, главы местной администрации в результате преобразования муниципального образования, заключающегося в изменении статуса сельского поселения в связи с наделением его статусом городского поселения.

Вступление областного закона в силу в мае – июне 2024 года позволит назначить и провести выборы представительного органа Бугровского городского поселения в единый день голосования – 8 сентября 2024 года, с последующим избранием главы городского поселения и замещения должности главы местной администрации в установленном законодательством порядке.

Подводя итоги обсуждению, Дмитрий Рытов («Единая Россия») подчеркнул, что Ленинградская область – очень динамично развивающийся регион. Только вдоль кольцевой дороги у нас выросли целые города новостроек, и тенденция к росту численности населения, экономическому развитию муниципальных образований будет только укрепляться. И это очень благоприятный прогноз. Бугры, по мнению Дмитрия Рытова, уже давно переросли статус поселка. Поэтому важно дать этому муниципальному образованию возможность для дальнейшего роста.

Депутаты рекомендовали Законодательному собранию принять законопроект в первом и третьем чтениях с учетом предложенных правовым управлением поправок юридико-технического характера.