Премьер обвинил президента Грузии в измене родине

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в измене родине, выступая на мероприятии по случаю Дня независимости.
«Единство народа и избранной им власти и осмысленные шаги дали нам возможность за прошедшие два года сохранить мир в стране, несмотря на экзистенциальные угрозы и разносторонние измены, в том числе измену президента. Новейшая история Грузии и процессы в современном мире показали нам особенно четко, что суверенитет является самой эффективной гарантией безопасности страны», – заявил Ираклий Кобахидзе
В свою очередь Саломе Зурабишвили, выступая перед военнослужащими и представителями грузинского руководства, подвергла критике действия властей страны.
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