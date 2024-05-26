Рабочий упал в вентиляционную шахту с высоты 12 этажа во Всеволожском районе

На строительной площадке на улице Шувалова, 33, в Мурино Всеволожского района 24-летний рабочий пострадал при падении в вентиляционную шахту.

Во время выполнения работ на кровельной надстройке 23 мая около 17:00 молодой человек упал с высоты 12-го этажа. Предварительная причина – неудовлетворительная организация производства работ.

У пострадавшего диагностировали кататравму, множественные переломы peбер, ключицы и ушиб легких. Госинспекция труда инициировала расследование несчастного случая.