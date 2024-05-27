До России добралась мальтийская лихорадка: врачи рассказали, чем опасна инфекция

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Также это заболевание называется бруцеллезом и представляет серьезную опасность для организма.

В России обнаружили так называемую мальтийскую лихорадку или бруцеллез. В частности, случаи заражения выявили в Самаре. Как рассказали специалисты в беседе с RT, инфекцию вызывают бактерии рода Brucella через инфицированных животных при прямом контакте или через употребление зараженных продуктов.

Врачи предупреждают, что вакцины против бруцеллеза для человека не существует, хотя как для скота она есть. Среди симптомов заболевания: лихорадка, интоксикационный синдром и поражение различных внутренних органов, вплоть до бесплодия или хронических артритов.

Для лечения бруцеллеза у человека необходима своевременная антибактериальная терапия. А в качестве профилактики в основном используется ветеринарный контроль продуктов животноводства.

Вам будет интересно
До России добралась мальтийская лихорадка: врачи рассказали, чем опасна инфекция инфекции, бруцеллез
В Ленобласти и Петербурге зафиксированы летальные случаи коронавируса
За минувшую неделю в регионах от последствий болезни скончались семь пациентов. Согласно данным "Объясняем.рф", в Ленинградской области за период с 13...
21.05.2024 284
Автор