Эксперт назвал топ-3 самых дешевых в обслуживании китайских машин

Эти машины из КНР, по мнению автоэксперта, содержать выгоднее всего.

Директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко считает, что наиболее доступные в обслуживании китайские автомобили сейчас, — Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray.

Первые три технических обслуживания у владельцев этих машин обходятся около 33,5 тыс., 40 тыс. и 45 тыс. рублей соответственно, — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Наибольшая часть расходов владельцев китайских автомобилей сейчас приходится на запчасти и расходные материалы, которые в прошлом году подорожали на 17%. Тем не менее, они все еще дешевле, чем комплектующие из Европы, Японии и Южной Кореи, добавил эксперт.