В Ленобласти 28 мая воздух прогреется почти до +30°С

Синоптики рассказали о погоде в регионе во вторник.

В Ленобласти 28 мая ожидается жаркая погода. По данным МЧС, столбики термометров во вторник покажут до +29 градусов, однако ночью температура будет держаться в пределах 11-16 тепла, а местами всего +6.

Также в отдельных районах прогнозируются дожди с грозой, местами не исключены ливни. Порывы ветра достигнут 3-8 м/с.