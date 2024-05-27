В Ленобласти 28 мая воздух прогреется почти до +30°С

Автор: Анастасия Щербакова
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Синоптики рассказали о погоде в регионе во вторник.

В Ленобласти 28 мая ожидается жаркая погода. По данным МЧС, столбики термометров во вторник покажут до +29 градусов, однако ночью температура будет держаться в пределах 11-16 тепла, а местами всего +6.

Также в отдельных районах прогнозируются дожди с грозой, местами не исключены ливни. Порывы ветра достигнут 3-8 м/с.

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27.05.2024 82
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