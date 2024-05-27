В Лодейном Поле возродят мемориал, посвященный подвигу советских воинов при освобождении Присвирья

Музейную экспозиции открыли сегодня, 27 мая. Выставка посвящена истории первых блокадных музеев

«Принято решение – мы будем разрабатывать проект восстановления парка «Свирской победы» в Лодейном Поле», – рассказал губернатор Ленинградской области на открытии в Президентской библиотеке выставки «Память поколений: к 80-летию снятия фашистской блокады Ленинграда».

Вместе с губернатором экспозицию в Президентской библиотеке, посвященной истории первых блокадных музеев, торжественно открыли начальник управления информационных и коммуникационных технологий Управления делами Президента РФ Сергей Гриневич и заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

Для посещения экспозиции «Память поколений: К 80-летию снятия фашистской блокады Ленинграда» необходимо предварительно записаться по телефону (812) 334-25-14 или отправить электронное письмо на адрес [email protected].

Отметим, что парк «Свирская Победа» это единственный в России мемориальный парк. На его территории расположен историко-краеведческий музей. В музее постоянно работают экспозиции, посвященные истории и природе Лодейнопольского района, в том числе экспозиция «1005 дней обороны на Свири».