Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко победил в премии «Импульс добра»

Глава региона был удостоен награды за вклад и продвижение социального предпринимательства в России.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко победил в ежегодной премии «Импульс добра». Глава региона был удостоен награды за весомый вклад в продвижение социального предпринимательства в России.
Итоги премии были подведены 27 мая в Москве. Организовано событие Фондом региональных социальных программ «Наше будущее».
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