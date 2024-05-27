Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко победил в премии «Импульс добра»

Глава региона был удостоен награды за вклад и продвижение социального предпринимательства в России.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко победил в ежегодной премии «Импульс добра». Глава региона был удостоен награды за весомый вклад в продвижение социального предпринимательства в России.

Итоги премии были подведены 27 мая в Москве. Организовано событие Фондом региональных социальных программ «Наше будущее».