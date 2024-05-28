Тело мужчины достали из реки в районе деревни Загубье

В экстренные службы вечером 27 мая поступила информация, что в реке Куйвасарь в районе деревни Загубье в Волховском районе Ленобласти обнаружено тело человека.
На место отправилась дежурная смена поисково-спасательного отряда города Новая Ладога. Спасатели транспортировали на берег погибшего мужчину и передали сотрудникам полиции, рассказали в аварийно-спасательной службе Ленобласти.
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