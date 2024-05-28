Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком на трассе «Вологда — Новая Ладога»

Во вторник, 28 мая, на трассе «Вологда — Новая Ладога» лоб в лоб столкнулись Skoda и «Газель».

Фото: аварийно-спасательная служба ЛО.

В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Второй участник аварии не пострадал. Прибывшие на место спасатели деблокировали погибшего и передали сотрудникам полиции, сообщили в аварийно-спасательной службе ЛО.

Вам будет интересно Полиция задержала предполагаемого расчленителя найденной в пакетах женщины Полиция задержала предполагаемого расчленителя женщины, чьи останки нашли на пустыре в Шушарах вечером 12 мая. Задержан 38-летний местный житель. Предположительно, он... 13.05.2024 274

Проводится проверка.