Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком на трассе «Вологда — Новая Ладога»

Во вторник, 28 мая, на трассе «Вологда — Новая Ладога» лоб в лоб столкнулись Skoda и «Газель».
Фото: аварийно-спасательная служба ЛО.
В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Второй участник аварии не пострадал. Прибывшие на место спасатели деблокировали погибшего и передали сотрудникам полиции, сообщили в аварийно-спасательной службе ЛО.
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Проводится проверка.