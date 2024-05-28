В Ленобласти перед судом предстанет бывший старший следователь отдела по ДТП

СУ СК России по Ленобласти завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего следователя отделения по расследованию ДТП ГУ МВД России по СПб и ЛО.

Он обвиняется в получении взятки. Следствием установлено, что в октябре 2023 года обвиняемый получил 100 тыс. рублей за внесение недостоверных сведений об обстоятельствах ДТП (наезд на пешехода) в Гатчинском районе Ленобласти. При этом он заверил взяткодателя, что организует подготовку заключения эксперта, которое позволит избежать уголовной ответственности.

Вам будет интересно Управляющий ПВЗ в Петербурге подменил 11 оригинальных iPhone на подделки Полиция Петербурга задержала 19-летнего управляющего пункта выдачи заказов, который подменил дорогостоящие смартфоны дешевыми подделками. Как рассказали в ГУ МВД по СПб... 23.05.2024 135

В ходе следствия наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого стоимостью свыше 1 млн. рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу., сообщили в СУ СКР по ЛО.