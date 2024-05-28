В России хотят ввести акциз на медицинский спирт

С такой инициативой выступил Минфин.

Министерство финансов РФ разработало законопроект, предусматривающий введение акциза на медицинский спирт и спиртосодержащие препараты. По мнению ведомства, это поможет увеличить стоимость лекарств, которые используются для производства контрафактного алкоголя.

Согласно документу, налог будут взимать с производителей фармацевтической субстанции этанола, а также с изготовителей спиртосодержащих лекарств, приобретающих это сырье.

Как выяснило издание «Ведомости», предлагается установить ставку акциза в размере 669 рублей за литр безводного этилового спирта с 1 января по 31 декабря 2025 года, и 696 рублей за литр — с 1 января по 31 декабря 2026 года.