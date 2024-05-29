Силуанов о налоговой реформе в России: «Запрос общества был на справедливость»

Как заявил министр финансов РФ, готовящиеся налоговые поправки соответствуют принципам социальной справедливости.
Изменения в налоговом законодательстве позволят добиться справедливости, запрос на которую назрел у общества. Так считает министр финансов РФ Антон Силуанов.
Запрос общества был на справедливость. Мы слышали об этом в парламенте, велась дискуссия на страницах газет и журналов. Когда посмотрели ставки в других странах и предложения разных фракций, подготовили очень оптимальную, справедливую шкалу, — заявил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
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