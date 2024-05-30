Ребенок отравился автомобильным ароматизатором в Петербурге

В полицию Санкт-Петербурга 28 мая около 20:00 сообщили о госпитализации полуторагодовалой девочки. Ребенка привезли в больницу с симптомами тяжелого отравления из квартиры дома на Кушелевской дороге.

По предварительным данным, девочка выпила содержимое флакона автомобильного ароматизатора. Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.