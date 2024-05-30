РЖД разрешили указывать пассажирам данные питомцев в билетах после трагического случая с котом Твиксом

Пока такая возможность есть только при оформлении билета через устройства на ОС Android.
Российские железные дороги (РЖД) сообщили о внедрении новой функции — пассажиры смогут указывать в билетах информацию о перевозимых домашних животных.
При оформлении перевозки питомца теперь можно указать его вид, описание и кличку, чтобы проводник вагона был проинформирован о перевозке конкретного животного, — передает пресс-служба компании.
Функция была внедрена после трагической гибели кота Твикса несколько месяцев назад, которого проводница выбросила на мороз. Женщина подумала, что животное является беспризорным и пробралось в вагон.
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