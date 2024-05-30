Автор конституции Украины заявил о нелегитимности Зеленского

Об этом говорит 103-я статья конституции страны.

Один из авторов конституции Украины Дмитрий Табачник заявил, что Владимир Зеленский больше не является президентом страны. Об этом говорит 103-я статья документа.

Могу сказать, что, согласно 103-й статье конституции и разъяснению Конституционного суда, которое очень четко звучит, что сроки полномочий президента определяются только статьями конституции, можно сказать, что после 20 мая Зеленский не является легитимным руководителем Украины, — цитирует Табачника РИА Новости.