Автор конституции Украины заявил о нелегитимности Зеленского

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Об этом говорит 103-я статья конституции страны.

Один из авторов конституции Украины Дмитрий Табачник заявил, что Владимир Зеленский больше не является президентом страны. Об этом говорит 103-я статья документа.

Могу сказать, что, согласно 103-й статье конституции и разъяснению Конституционного суда, которое очень четко звучит, что сроки полномочий президента определяются только статьями конституции, можно сказать, что после 20 мая Зеленский не является легитимным руководителем Украины, — цитирует Табачника РИА Новости.
Вам будет интересно
Автор конституции Украины заявил о нелегитимности Зеленского Украина, Зеленский
Источник раскрыл, как охрана Зеленского отреагировала на начало СВО
Офицер из личной охраны главы киевского режима, как утверждают инсайдеры, приказывал подчиненным сложить оружие, когда российская армия зайдет в столицу...
27.05.2024 129
Автор