В Ленобласти приставы объявили в розыск отца и дочь, которую тот скрывает от ее мамы

Автор: Гузель Галимова
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Приставы разыскивают мужчину 1982 года рождения и его девятилетнюю дочь. Мужчина скрывает общего ребенка от матери более двух лет.

Как сообщает УФССП России по Ленобласти, должник не исполняет решение суда, который постановил, что ребенка необходимо вернуть обратно матери. Их местоположение на данный момент неизвестно. В федеральный розыск объявлены Бунеевая Марина Андреевна, 28.07.2014 года рождения, и Бунеев Данил Владимирович, 1982 года рождения.

В Ленобласти приставы объявили в розыск отца и дочь, которую тот скрывает от ее мамы УФССП по Ленобласти, розыск, приставы, Ленобласть
В Ленобласти приставы объявили в розыск отца и дочь, которую тот скрывает от ее мамы УФССП по Ленобласти, розыск, приставы, Ленобласть
Фото: УФССП России по Ленобласти

Любую информацию о местонахождении девятилетней Марины и ее отца необходимо сообщить по телефонам: 8 (821) 630-35-31, 8 (81370)25-041, 8 (81370)22-504.

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В Ленобласти приставы объявили в розыск отца и дочь, которую тот скрывает от ее мамы УФССП по Ленобласти, розыск, приставы, Ленобласть
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