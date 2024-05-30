Абитуриенты Ленобласти могут выбрать лучшего работодателя на едином портале

Перед получением целевого направления на обучения, абитуриенты теперь могут выбрать лучшего работодателя на едином портале.

В 2024 году правила набора абитуриентов на целевое обучение претерпели изменения. С 1 мая все потенциальные заказчики должны публиковать предложения о заключении целевых договоров в открытом доступе на портале «Работа в России».

«Мы действительно очень заинтересованы, чтобы в экономику региона приходили нацеленные на результат молодые люди, хорошо образованные, выбравшие профессию осознанно. Поэтому я считаю, что для вчерашних школьников открываются новые возможности – получить гарантированное поступление в вуз, понять специфику и требования работодателя, выбрать себе будущее – и все это не выходя из дома», — прокомментировал зампредседателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов.

Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Контакты филиалов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи труда. С 2022 года стал доступен Telegram канал: подписаться на канал можно по ссылке или найти «Трудовые Будни» в приложении.