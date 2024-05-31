Иномарки столкнулись в Ломоносовском районе. Есть пострадавшие

По предварительным, 30 мая на 13-м километре дороги «Анташи — Ропша — Красное Село» в Ломоносовском районе столкнулись Mitsubishi Pajero и Renault Arkana.

Водитель Mitsubishi, по предварительной информации, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. При ДТП пострадала водитель Renault, пассажир и ребёнок. Обстоятельства случившегося устанавливаются.