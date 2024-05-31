Завтра в Ленинградской области не будут продавать алкоголь

Это связано с празднованием Международного Дня защиты детей, которое отмечается 1 июня.

Запрет на продажу алкоголя начнет действовать 31 мая с 22.00. С этого времени магазины розничной продажи, ларьки и алкомаркеты в Ленобласти обязаны будут прекратить отпуск алкогольный и спиртосодержащий продукции. Ее продажи возобновятся только 2 июня в 9.00.

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За нарушение предусмотрен штраф — от 100 до 300 тысяч рублей. Всего 1 июня запрет на продажу алкоголя будет действовать в 42 российских регионах.