В Ленобласти выявили 1800 грузовиков-нарушителей

С 20 по 26 мая сотрудники ДПС провели в Ленинградской области профилактическое мероприятие по пресечению нарушений, совершаемых водителями грузовиков. За неделю выявили 1800 правонарушений и составили 777 административных протоколов.

Аналогичные рейды проводились в Санкт-Петербурге, где выявили около 3,5 тысяч нарушений и составили почти 2,5 тысячи административных протоколов. Чаще всего управляют грузовиком без тахографа, не соблюдают режима труда и отдыха водителей.

Работа по пресечению нарушений водителями грузовиков будет продолжена в плановом и рейдовом режимах.