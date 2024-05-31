В Ленобласти выявили 1800 грузовиков-нарушителей

Автор: Сергей Агутин
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С 20 по 26 мая сотрудники ДПС провели в Ленинградской области профилактическое мероприятие по пресечению нарушений, совершаемых водителями грузовиков. За неделю выявили 1800 правонарушений и составили 777 административных протоколов.

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Фото: Госавтоинспекция по Петербургу и Ленобласти

Аналогичные рейды проводились в Санкт-Петербурге, где выявили около 3,5 тысяч нарушений и составили почти 2,5 тысячи административных протоколов. Чаще всего управляют грузовиком без тахографа, не соблюдают режима труда и отдыха водителей.

Работа по пресечению нарушений водителями грузовиков будет продолжена в плановом и рейдовом режимах.

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17.04.2024 1147
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