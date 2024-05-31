Латвия намерена депортировать более 800 российских пенсионеров

Граждане РФ находятся в стране, имея вид на жительство.
Латвия может депортировать более 800 пожилых граждан РФ, имеющих право на проживание в стране. Об этом сообщил член СПЧ Кирилл Вышинский.
Латвийские власти готовят к депортации более 800 российских пенсионеров, которые в силу разных обстоятельств жили на территории Латвии по виду на жительство, — цитирует его РИА Новости.
Письма с предупреждением о депортации от латвийских властей начали приходить россиянам еще осенью прошлого года.
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