Россияне стали скупать подержанные авто до 500 тыс. рублей

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Вызвано это скудным предложением новых автомобилей на рынке.

Россияне кинулись скупать подержанные автомобили европейских брендов в ценовой категории до 500 тысяч рублей. Как пишет «Газета.ру», связано это со скудным предложением новых машин на рынке.

Особенно покупателей привлекают автомобили, которые имеют гарантию, и те марки и модели, дилеры которых не перестали оказывать услуги сервиса и поддерживают наличие оригинальных запчастей. По сравнению с предыдущими годами, покупатели стали охотнее рассматривать автомобили, возраст которых превышает 5 лет, — рассказал источник издания.

Тем временем аналитики «Автостата» отмечают, что в минувшем апреле покупка б/у машин обходилась россиянам на 23% дороже, чем ровно год назад.

Вам будет интересно
Россияне стали скупать подержанные авто до 500 тыс. рублей автомобили
"Автодор" назвал одну из самых частых причин ДТП в России
Согласно данным компании, основная масса аварий в прошлом году произошла из-за несоблюдения скоростного режима. Как сообщает "Автодор", 1/5 всех аварий, случившихся...
21.05.2024 141
Автор