Россияне стали скупать подержанные авто до 500 тыс. рублей

Вызвано это скудным предложением новых автомобилей на рынке.

Россияне кинулись скупать подержанные автомобили европейских брендов в ценовой категории до 500 тысяч рублей. Как пишет «Газета.ру», связано это со скудным предложением новых машин на рынке.

Особенно покупателей привлекают автомобили, которые имеют гарантию, и те марки и модели, дилеры которых не перестали оказывать услуги сервиса и поддерживают наличие оригинальных запчастей. По сравнению с предыдущими годами, покупатели стали охотнее рассматривать автомобили, возраст которых превышает 5 лет, — рассказал источник издания.

Тем временем аналитики «Автостата» отмечают, что в минувшем апреле покупка б/у машин обходилась россиянам на 23% дороже, чем ровно год назад.