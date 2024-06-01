Россияне стали скупать подержанные авто до 500 тыс. рублей

Вызвано это скудным предложением новых автомобилей на рынке.
Россияне кинулись скупать подержанные автомобили европейских брендов в ценовой категории до 500 тысяч рублей. Как пишет «Газета.ру», связано это со скудным предложением новых машин на рынке.
Особенно покупателей привлекают автомобили, которые имеют гарантию, и те марки и модели, дилеры которых не перестали оказывать услуги сервиса и поддерживают наличие оригинальных запчастей. По сравнению с предыдущими годами, покупатели стали охотнее рассматривать автомобили, возраст которых превышает 5 лет, — рассказал источник издания.
Тем временем аналитики «Автостата» отмечают, что в минувшем апреле покупка б/у машин обходилась россиянам на 23% дороже, чем ровно год назад.
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21.05.2024 141