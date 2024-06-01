Ленобласть ждет три дня дождей с грозами и сильным ветром

МЧС предупреждает об ухудшении метеоусловий в регионе с воскресенья.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», с воскресенья в Ленинградской области ожидается ухудшение погодных условий.

По данным синоптиков, со 2 по 4 июня в регионе прогнозируются дожди с грозами, местами ливни. Также в первые два дня новой недели не исключен град.

Кроме того, ожидается и усиление порывов ветра. В воскресенье его скорость может достигнуть 14 метров в секунду.

Температура воздуха при этом 2 июня достигнет +12…+17 градусов ночью, днем — до + 30.