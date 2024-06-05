Выездное заседание Консультативного совета предпринимателей прошло в Выборге

Сегодня, 5 июня, в Выборге на базе АНО «Центр поддержки предпринимательства» состоялось выездное заседание Консультативного совета предпринимателей при Законодательном собрании области.

Вел заседание председатель Совета Алексей Пономарев. Также кроме членов Совета в мероприятии приняли участие депутаты-единороссы Александр Русских, Павел Коржавых и Михаил Макаров, представляющие в областном парламенте Выборгский район, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Ленобласти Елена Рулева, руководитель ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» Владимир Филановский, представители администрации Выборгского района.

Приветствуя участников заседания Александр Русских отметил, что практика проведения выездных заседаний Консультативного совета в муниципальные образования области позволяет депутатам регионального парламента и членам Совета познакомиться с опытом работы предпринимателей на местах, увидеть проблемы и совместно выявить пути их решения. Депутат Павел Коржавых, в свою очередь, добавил, что рад всех видеть на легендарной выборгской земле и пожелал успехов в работе Совета.

Об истории развития Выборгского района, его достопримечательностях рассказала и.о. заместителя главы администрации района по внутренней политике Ирина Рогожкина.

С информацией об инвестиционной привлекательности Выборгского района и поддержке малого и среднего предпринимательства на его территории выступила Нина Сивицкая, председатель районного комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка. Она подчеркнула, что количество занятых в сфере МСП (включая ИП и самозанятых) с каждым годом растет, увеличиваются и средства на их поддержку. Так, на 2024 год в рамках муниципальных подпрограмм поддержки субъектов МСП запланированы финансовые средства в размере 11548,2 тысяч рублей из разных бюджетных источников.

В рамках обсуждения вопросов повестки дня наиболее оживленную дискуссию вызвала проблема завышенной кадастровой оценки (КО) объектов недвижимости. По мнению инициатора рассмотрения этой темы Евгения Ломова, гендиректора ООО «Тихвинская торговая компания «Ломов», это несет дополнительную налоговую нагрузку на предпринимателей, которые вынуждены нанимать независимых оценщиков и через суды снижать кадастровую стоимость объектов. Он предложил внести изменения в методику ее расчета, которую использует ЛенКадОценка с учетом состояния объектов (в том числе их балансовой стоимости и амортизации).

В свою очередь, руководитель этого ведомства Владимир Филановский ответил, что данная методика утверждена на федеральном уровне, но проблемы в процессе кадастровой оценки все же есть. Так, например, для ее объективности собственник сам должен быть заинтересован в предоставлении соответствующих документов о состоянии объекта. Данные могли устареть. Кроме того, предприниматели сами могут обратиться в ЛенКадОценку с заявлением о кадастровой ошибке в соответствии со ст.21 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Все обращения ведомством отрабатываются. Также он подчеркнул, что кадастровая оценка прошлых лет была необъективной — во многих случаях она была сильно занижена, поэтому налоговые поступления в бюджет тоже были минимальные. В 2022 году была сделана новая, более объективная, кадастровая оценка земель, а в 2023 году — объектов капитального строительства, которая действительно оказалась выше. Но глава ведомства отметил и то, что при ее применении все зависит от бюджетной политики региона, который определяет, в том числе, налоговые ставки и льготы, а также заверил инициатора рассмотрения вопроса в том, что кадастровая оценка объектов на 2024 год учитывает все нюансы, которые тот обозначил, в том числе и судебную практику.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Ленобласти Елена Рулева также отметила, что методика КО утверждается на федеральном уровне. Но при этом она предложила проработать этот вопрос с Леноблкомимуществом. В частности, по поводу перечня объектов, а именно их включения в него по классификациям, от которых зависит, как будет рассчитываться КО.

Подводя итог обсуждения, Александр Русских подчеркнул значимость поднятой темы, а с учетом ее не проходящей актуальности предложил вопрос держать на контроле, проводить мониторинг и обсудить его снова в начале следующего года.

Председатель Совета Алексей Пономарев затронул проблему «теневого» бизнеса на агрегаторах услуг (авито, профи.ру и т.п.), которые предлагают услуги в различных сферах, от строительства и ремонта до оказания медицинских и косметологических услуг. Они размещают объявления исполнителей таких услуг, не запрашивая подтверждения квалификации, места регистрации, опыта работы, организационной формы. Зачастую об исполнителе неизвестно ничего, кроме имени и номера телефона, который опять же во многих случаях подменяется агрегатором. Нередки случаи размещения информации о своих услугах лицами без гражданства РФ. Между тем, такие исполнители услуг не только создают реальную конкуренцию легальному бизнесу – самозанятым гражданам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам. В большинстве случаев никаких налоговых отчислений от оказания таких услуг не производится, а заказчик не получает никаких гарантий качества выполнения услуг, да и по рекламациям обращаться через некоторое время уже попросту не к кому.

Алексей Пономарев предложил обратиться в Правительство РФ с просьбой о разработке нормативного правового акта, обязывающего агрегаторов услуг запрашивать у исполнителя и размещать на своих площадках всю необходимую информацию. Его инициативу решили направить в профильную комиссию ЗАКСа — по экономике, собственности, инвестициям и промышленности для рассмотрения.

Было рассмотрено и предложение индивидуального предпринимателя Дениса Поничева о создании инструментов и алгоритмов защиты предпринимателей, находящихся в жилых домах, от массовых и необоснованных жалоб граждан и проверок ими инициируемых. Проблема, по его мнению, очень актуальная, так как около 80% жалоб граждан на деле являются необоснованными. Предпринимателям, считает он, необходимо знать, как в таких случаях поступать. Омбудсмен Елена Рулева на это пояснила, что представители МСП в большинстве своем уже знают, что в таких ситуациях делать. Она еще раз напомнила всем, что по таким вопросам в их ведомстве постоянно проводятся приемы и даются все необходимые разъяснения. Эта информация индивидуального предпринимателя была принята к сведению.

После официальной части выездного заседания члены Совета посетили объекты малого бизнеса на территории Выборгского района: Выборгский трамвай, Лавку стеклодува, Фабрику кренделей и Ремесленный город. В рамках культурной программы участники заседания также побывали в Выборгском замке.

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