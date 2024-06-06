Лаборатория Касперского: на Россию совершается больше всего кибератак в мире

Сюда эксперты относят и интернет-мошенничество. Вероятность столкнуться с ним сейчас составляет порядка 73-75%.
Как заявили в «Лаборатории Касперского», Россия на текущий момент является страной, на которую совершается больше всего кибератак в мире. Сюда входит как интернет-мошенничество, так и атаки «политически мотивированных» хакеров.
Согласно аналитике, риск столкнуться с аферистами в российском сегменте интернета составляет 73-75%. В допандемийное время показатель доходил до 30-35%.
РФ выступает в качестве наиболее атакуемой хакерами страны в мире, т.к. атаки проводятся не только со стороны финансово мотивированных киберпреступников, но и со стороны политически мотивированных хактивистов, — приводит заключение экспертов МВД РФ.
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