Лаборатория Касперского: на Россию совершается больше всего кибератак в мире

Сюда эксперты относят и интернет-мошенничество. Вероятность столкнуться с ним сейчас составляет порядка 73-75%.

Как заявили в «Лаборатории Касперского», Россия на текущий момент является страной, на которую совершается больше всего кибератак в мире. Сюда входит как интернет-мошенничество, так и атаки «политически мотивированных» хакеров.

Согласно аналитике, риск столкнуться с аферистами в российском сегменте интернета составляет 73-75%. В допандемийное время показатель доходил до 30-35%.

РФ выступает в качестве наиболее атакуемой хакерами страны в мире, т.к. атаки проводятся не только со стороны финансово мотивированных киберпреступников, но и со стороны политически мотивированных хактивистов, — приводит заключение экспертов МВД РФ.