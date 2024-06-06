США хотят ввести полный запрет на торговлю с Россией

При этом в Белом доме осознают, что такая мера затронет экономику США.

США намерены ввести тотальное эмбарго на торговлю с Россией. Об этом заявил помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Далип Сингх.

Москва трансформирует свою экономику в военную. В связи с этим Запад должен активизировать усилия по предотвращению обхода антироссийских санкций, — заявил он.

При этом США, рассказала экономист Арина Тинькова в беседе с РИА Новости, по-прежнему зависимы от поставок из России удобрений, палладия, обогащенного урана и других товаров промышленности.