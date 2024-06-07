Документы на выдвижение на выборах губернатора Петербурга подали 16 кандидатов

Документы на выдвижение в губернаторы Петербурга подали уже 16 человек, сообщил 6 июня председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.

Количество самовыдвиженцев и выдвинутых партий равное — по восемь человек. Выдвижение кандидатов на должность губернатора Петербурга продлится до 29 июня, уточнил господин Мейксин.

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Выборы губернатора Петербурга, а также довыборы в городской парламент и выборы в 110 муниципалитетов пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года.