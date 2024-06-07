Минтруд рассмотрит инициативу сделать 31 декабря официальным выходным днем

Минтруд России при формировании производственного календаря на 2025 год рассмотрит инициативу сделать 31 декабря официальным выходным днем.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков объяснил такое решение «запросом от общества».
«В перспективе мы сейчас, когда начнем формировать план на 2025 год, вполне вероятно, вернемся к этому вопросу — сделать ли 31 декабря официальным выходным днем. Запрос от общества на это большой», — сказал он.
В 2024 году 31 декабря выпадает на вторник.
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04.06.2024 143