Минтруд рассмотрит инициативу сделать 31 декабря официальным выходным днем

Автор: Гузель Галимова
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Минтруд России при формировании производственного календаря на 2025 год рассмотрит инициативу сделать 31 декабря официальным выходным днем.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков объяснил такое решение «запросом от общества».

«В перспективе мы сейчас, когда начнем формировать план на 2025 год, вполне вероятно, вернемся к этому вопросу — сделать ли 31 декабря официальным выходным днем. Запрос от общества на это большой», — сказал он.

В 2024 году 31 декабря выпадает на вторник.

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