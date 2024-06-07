Сгнивший труп нашли в деревне во Всеволожском районе

Возле реки в деревне Новая во Всеволожском районе обнаружили труп неизвестного мужчины. На вид погибшему было около 40-50 лет, сообщает «Патрульный Петербурга».
Прибывшие на место происшествия правоохранители осмотрели тело. На нем отсутствовали внешние признаки насильственной смерти, однако были гнилостные изменения.
Труп направлен в морг, где при помощи судебно-медицинской экспертизы установят точную причину смерти. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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