Сгнивший труп нашли в деревне во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
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Возле реки в деревне Новая во Всеволожском районе обнаружили труп неизвестного мужчины. На вид погибшему было около 40-50 лет, сообщает «Патрульный Петербурга».

Прибывшие на место происшествия правоохранители осмотрели тело. На нем отсутствовали внешние признаки насильственной смерти, однако были гнилостные изменения.

Труп направлен в морг, где при помощи судебно-медицинской экспертизы установят точную причину смерти. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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