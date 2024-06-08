Подростки избили мужчину на пляже в Пушкине — видео

Несколько молодых людей набросились на отдыхающего на пляже в Пушкине.
На видео видно, как несколько человек наносят удары ногами по голове и ребрам мужчины. Один из участников прыгает на пострадавшего. Драку разнял очевидец.
Видео: Мэш на Мойке
По словам подростков, причиной драки стало предложение незнакомца попробовать запрещенные вещества. Очевидцы же утверждают, что мужчина просто сделал замечание и вежливо попросил не распивать алкоголь на пляже.
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О состоянии пострадавшего пока ничего не известно. Полиция устанавливает личности всех участников инцидента.