Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» продолжено продвижение в глубину обороны противника. Потери противника составили до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм гаубица Д-20 и две станции РЭБ «Буковель-AD».

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля, четыре 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

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Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял более 400 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожено два полевых склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Потери противника составили до 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin», 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б» и три 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, пять автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 «Braveheart» производства Великобритании и две 152 -мм гаубицы Д-20.

Силами Черноморского флота в течение суток уничтожены пять безэкипажных катеров. Средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Кроме того, уничтожены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», противокорабельная ракета «Нептун», а также 71 беспилотный летательный аппарат.