ВОЗ призвала мир готовиться к новой пандемии

Существует множество патогенов, которые могут спровоцировать вспышку заболеваемости по всему миру.

Глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев считает, что миру следует готовиться к вспышке «болезни Х».

Важно отметить, что в мире существует огромное количество вирусов и бактерий, которые имеют способность к изменению своих свойств, мутированию», — цитирует эксперта ТАСС.

Бердыклычев отметил, что пока неизвестно, какой именно патоген вызовет пандемию и когда это произойдет, однако готовиться к этому важно уже сейчас.