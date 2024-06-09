ВОЗ призвала мир готовиться к новой пандемии

Существует множество патогенов, которые могут спровоцировать вспышку заболеваемости по всему миру.
Глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев считает, что миру следует готовиться к вспышке «болезни Х».
Важно отметить, что в мире существует огромное количество вирусов и бактерий, которые имеют способность к изменению своих свойств, мутированию», — цитирует эксперта ТАСС.
Бердыклычев отметил, что пока неизвестно, какой именно патоген вызовет пандемию и когда это произойдет, однако готовиться к этому важно уже сейчас.
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