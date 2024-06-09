В Петербурге вводится ряд дорожных ограничений

Водителей просят искать объездные пути.
Как передает Госавтоинспекция, в Петербурге начинают действовать ряд дорожных ограничений.
Ограничения вводятся:
♦ на Свердловской набережной от Пискаревского проспекта до Арсенальной улицы (с 10 по 17 июня);
♦ от Лабораторной улицы до Пискаревского проспекта ( с 9 до 19 июня);
♦ на перекрёстке улицы Софьи Ковалевской с улицей Крашенинникова (С 9 июня по 7 июля).
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09.06.2024 81