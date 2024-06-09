Эксперт объяснил, почему есть мороженое в жару может быть опасно

Биолог назвал три причины не налегать на десерт.

По словам биолога Александра Созыкина, употребление мороженого в жару сопряжено с рисками для здоровья. И дело вовсе не в большом количестве сахара в десерте.

В беседе с порталом «Известия» эксперт отметил, что при употреблении мороженого в летний зной у человека происходит переохлаждение слизистой, спазм сосудов и замедление генерации иммунных клеток.

Последнее особенно опасно, поскольку развитие патогенов начинает ускоряться, что грозит рядом заболеваний.