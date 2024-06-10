Ленобласть вошла в десятку лучших регионов по социально-экономическому положению

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Ленинградская область заняла девятое место в рейтинге социально-экономического положения регионов России в 2023 году, передает РИА Новости.

286478
Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

47 регион набрал 71 балл, что на шесть баллов больше, чем в 2022 году.

В тройке лидеров Москва (94,4 балла), Санкт-Петербург (89 баллов) и Татарстан (82,97 балла). Последнее место в рейтинге заняла республика Тыва с 14 баллами.

Вам будет интересно
Ленобласть вошла в десятку лучших регионов по социально-экономическому положению рейтинг, Ленобласть
В Петербурге и Москве резко вырастут штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам
В Москве и Петербурге в несколько раз поднимутся штрафы для водителей за неоплаченный проезд по платным дорогам, сообщает газета «Коммерсантъ». Мосгордума...
05.06.2024 110
Автор