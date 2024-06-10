Ленобласть вошла в десятку лучших регионов по социально-экономическому положению

Ленинградская область заняла девятое место в рейтинге социально-экономического положения регионов России в 2023 году, передает РИА Новости.
47 регион набрал 71 балл, что на шесть баллов больше, чем в 2022 году.
В тройке лидеров Москва (94,4 балла), Санкт-Петербург (89 баллов) и Татарстан (82,97 балла). Последнее место в рейтинге заняла республика Тыва с 14 баллами.
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