Ленобласть вошла в десятку лучших регионов по социально-экономическому положению

Ленинградская область заняла девятое место в рейтинге социально-экономического положения регионов России в 2023 году, передает РИА Новости.

47 регион набрал 71 балл, что на шесть баллов больше, чем в 2022 году.

В тройке лидеров Москва (94,4 балла), Санкт-Петербург (89 баллов) и Татарстан (82,97 балла). Последнее место в рейтинге заняла республика Тыва с 14 баллами.