Госавтоинспекция Петербурга и Ленобласти меняет график работы на этой неделе

Это связано с празднованием Дня России, выпавшего в этом году на среду.

Госавтоинспекция по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредила граждан об изменениях в графике работы. В связи с празднованием Дня России регистрационно-экзаменационные подразделения ведомства будут работать:

♦ 11 июня – предпраздничный рабочий день, время работы сокращается на 1 час;

♦ 12 июня 2024 года – нерабочий праздничный день, далее по графику.

настоящее время реализована возможность осуществить предварительную запись на получение государственных услуг по линии Госавтоинспекции в любой межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД города Санкт-Петербурга и Ленинградской области посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, — добавили в ведомстве.