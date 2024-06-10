Россиянам хотят разрешить снимать с учета угнанные у них автомобили

Соответствующие поправки Госдума рассмотрят во втором чтении.

Россиянам хотят позволить снимать с учета автомобили в случае их угона. Согласно новому документу, государственный учет машины будет прекращаться по заявлению владельца транспортного средства, находящегося в розыске в связи с его угоном или хищением. Ранее в первом чтении законопроекта предлагался вариант только с похищенными автомобилями.

Кроме того, законопроектом предлагается разрешить водителям при продаже автомобиля сразу снимать его с учета в ГИБДД, а не ждать 10 дней, как это требуется сейчас. Мера должна упростить процедуру смены собственника.

Профильный комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта.