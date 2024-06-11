Петербурженка погибла при пожаре в Волховском районе

В садоводстве «Баррикадовец» Волховского района загорелся частный дом. На месте работали дежурные смены 60 пожарно-спасательной части, 121 пожарной части противопожарной службы и ДПК Ленинградской области: 12 человек и три спецмашины.

Общая площадь пожара составила 48 квадратных метров. Ликвидировать его удалось к 07:02. В результате пожара деревянный двухэтажный дом выгорел полностью.

При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие останки. В огне погибла владелица дачного дома – 72-летняя жительница Санкт-Петербурга. Предварительная причина пожара – неисправность проводки.