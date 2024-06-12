В России введены штрафы до ₽30 тыс. за высадку инвалидов из общественного транспорта

В частности, штрафы будут грозить перевозчикам за высадку инвалидов I группы.
Президент РФ Владимир Путин 12 июня подписал закон, предусматривающий ответственность перевозчиков за высадку инвалидов первой группы из-за неуплату проезда. Согласно документу, с 1 сентября за это правонарушение в России будут штрафовать до 30 тысяч рублей.
Для водителей штраф составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей.
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