В России введены штрафы до ₽30 тыс. за высадку инвалидов из общественного транспорта

Автор: Анастасия Щербакова
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В частности, штрафы будут грозить перевозчикам за высадку инвалидов I группы.

Президент РФ Владимир Путин 12 июня подписал закон, предусматривающий ответственность перевозчиков за высадку инвалидов первой группы из-за неуплату проезда. Согласно документу, с 1 сентября за это правонарушение в России будут штрафовать до 30 тысяч рублей.

Для водителей штраф составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей.

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12.06.2024 29
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