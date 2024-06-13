Мужчине оторвало палец на мосту Кадырова в Петербурге

В экстренные службы 12 июня около 03:30 сообщили о происшествии на мосту Ахмата Кадырова в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
Знакомый пострадавшего сообщил, что тот неудачно напоролся на проволоку в ограждении. Сам претерпевший рассказал по телефону, что держит палец в руке.
Оба ждали скорую помощь на остановке общественного транспорта на улице Катерников. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Вам будет интересно
Службу безопасности Эрмитажа насторожил квадрокоптер, который врезался в здание и упал возле Зимней канавки в Санкт-Петербурге. Аппарат опасности не представлял,...
08.09.2023 2387