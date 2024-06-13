Неизвестный «заминировал» магазин в Кировске

В полицию 12 июня около 22:50 позвонил неизвестный мужчина. Он сообщил, что сетевой продуктовый магазин по Железнодорожной улице в Кировске был заминирован.
На место происшествия отправились полицейские. Они осмотрели продуктовый магазин и прилегающую к нему территорию. Взрывчатых веществ и устройств не обнаружено.
Эвакуация сотрудников и покупателей не проводилась. Решается вопрос об уголовном деле. Личность телефонного хулигана устанавливается.
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