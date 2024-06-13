В усадьбах Ленобласти прошли съемки документально-постановочного фильма «Унесенные революцией»

В Ленобласти осенью 2023 года прошли съемки документально-постановочной ленты «Унесенные революцией».

Кадры для киноленты были сделаны в усадьбах Торосово, Гостилицы, Приютино, Елизаветино, а также в музей-усадьбе Н.К. Рериха в Изваре.

«За каждой из них, ныне почти заброшенных, стоит своя интереснейшая история богатого на события прошлого. Задачей кинематографистов было приоткрыть тайны этих мест, поделиться их судьбой, привлечь к ним внимание туристов, рассказать о их состоянии сегодня», — рассказала пресс-служба некоммерческого фонда «Новые горизонты».

Фото: некоммерческий фонд «Новые горизонты»

В скором будущем фильм будет показан школьникам Ленобласти, а в дальнейшем запланирована трансляция ленты в сети Интернет.

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Проект реализован некоммерческим фондом «Новые горизонты» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и при участии кинокомпании «УРСУС-ФИЛЬМ».