Синоптик рассказал, когда в Петербург и Ленобласть вернется тепло

До конца недели характер погоды в регионах будет меняться мало.

Потепление в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоит ждать только на следующей неделе. Согласно наблюдениям синоптика Александра Колесова, установившаяся прохладная погода в регионах задержится еще на несколько дней.

Кратковременные дожди местами пройдут по Ленинградской области и в Санкт-Петербурге. Ветер ожидается слабый, а фон дневной температуры всё ещё в районе +20 гр. Так что и загораем, и воздухом свежим дышим, — рассказал метеоролог.